"تسلا" تحقق أرقاما قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية، عملاقة صناعة السيارات الكهربائية، اليوم الجمعة، تحقيقها رقما قياسيا في مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

وقالت الشركة إنها سلمت 139.999 سيارة في الربع الثالث من عام 2020، وأنتجت خلال الفترة ذاتها 145.036 سيارة.

وتجمع الشركة بين أرقام التسليم لسياراتها الكهربائية القديمة من طرازي Model X، و Model S، والسيارات الحديثة: Model Y، و Model 3.

وكانت شركة "تسلا" قد بدأت عام 2020 قائلة إنها "تتوقع تسليم ما لا يقل عن 500 ألف سيارة كهربائية خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد توقفت الشركة في الإيداعات المالية عن القول إنها "ستتجاوز بسهولة" 500 ألف عملية تسليم للعام الحالي.

وفي 22 سبتمبر المنصرم، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، إنه "من المرجح أن ترتفع عمليات تسليم السيارات بنسبة بين 30% و40% مقارنة بالعام 2019".

وهذا يعني تسليم 477.750 إلى 514.500 سيارة في عام 2020، وهو نطاق يشمل هدف "تسلا" المعلن عنه سابقا لتقديم نصف مليون سيارة خلال العام الحالي.

وخلال الربع الثالث، تجاوزت شركة صناعة السيارات الكهربائية أوامر الإغلاق الصحية المتعلقة بفيروس كورونا التي تسببت بتوقف مصنع تجميع السيارات في الولايات المتحدة، لكنها كانت لا تزال تواجه انخفاضا في مبيعات السيارات مما أثر في مبيعات السيارات الجديدة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات