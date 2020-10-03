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كيا تغزو الأسواق بسيارة Rio العائلية الجديدة

عالم السيارات

كيا تغزو الأسواق بسيارة Rio العائلية الجديدة
Reuters DB/awi
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بدأت شركة كيا بطرح نموذجها الجديد المحدث من سيارت Rio X-Line العائلية في السوق الروسية وبعض أسواق أوروبا وآسيا.

وتأتي Rio X-Line المحدثة بهيكل هاتشباك أنيق بطول 4 أمتار و24 سنتيمترا، عرضه 175 سم، وارتفاعه 153 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 260 سم.

وحصلت هذه السيارة على العديد من المواصفات المهمة والعملية منها وسادات أمان هوائية أمامية وجانبية لحماية الركاب من الحوادث، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقود والمقاعد والمرايا الجانبية، ونظام للتحقق من معدل ضغط الهواء في العجلات، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات.

كما زودت بحساسات لقياس المسافات وكاميرات خلفية، وأنظمة ABS للفرامل، وشاشات قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، ومصابيح مجهزة بتقنيات LED، ومقود مزود بأزرار لتثبيت السرعة وأزرار للرد على المكالمات الهاتفية وأزرار للتحكم بالصوت.

كيا تغزو الأسواق بسيارة Rio العائلية الجديدة
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المصدر: moto1

 

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