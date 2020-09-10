الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من Genesis

على مدى السنوات الأخيرة أصبحت سيارات شركة Genesis من بين أكثر السيارات الفاخرة شهرة وموثوقية، وهذا العام تتحضر الشركة للإعلان عن نموذج جديد يعزز حضورها في الأسواق.

وتداولت بعض صفحات الإنترنت مؤخرا صورا وفيديوهات تبين أن Genesis تستعد لإطلاق نموذج جديد من سيارات G70، مختلف كليا عما طرحته الشركة في الأعوام الأخيرة.

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وتأتي G70 الجديدة بهيكل سيدان يحمل روح السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة بنفس الوقت، ويجمع في تصميمه ملامحا من سيارات G80 وGV80، ويتميز بفتحات هوائية كبيرة على المقدمة وأعلى العجلات، وبواجهة أمامية غريبة التصميم فيها شبك عريض مثلث الشكل، ومصابيح مزدوجة بخطوط إضاءة تعمل بتقنيات LED.

أما قمرة هذه السيارة فتزينت بالجلد الفاخر والكروم، وحصلت على واجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10.25 بوصة يمكنها العمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا والاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق اعتبارا من أكتوبر القادم، وستحصل نماذجها في كوريا الجنوبية على عدة أنواع من المحركات، محركات ديزيل توربينية بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 252 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا.

المصدر: moto1