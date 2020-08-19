العملاقة Xiaomi تدخل عالم صناعة سيارات السباق الصغيرة

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Xiaomi عن سيارتها الكهربائية الصغيرة التي طورتها لمحبي سباقات الكارتينغ.

وأتت سيارة Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition بهيكل أنيق ومميز يمكن تعديل وضعيات أجزائه لتسهل عمليات نقله وحمله، وطلي الهيكل باللونين الأصفر والأسود وحصل على شعارات شركة Lamborghini التي ساهمت في تطوير هذه المركبة.

كما حصلت هذه المركبة على جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى إطارات خاصة تسمح بالقيام بحركات "الدريفت"، وزودت بمصابيح LED أمامية مميزة، وبمقود رياضي صغير مجهز بشاشة صغيرة لعرض السرعة.

youtube/Geekbuying Studio

وجهزتها Xiaomi بمحرك كهربائي وببطارية باستطاعة 432 واطا يمكنانها من الوصول إلى سرعة 40 كلم/س، والقيام بـ 62 لفة في مضامير السباق الصغيرة التي يصل طولها إلى 400 م.

إقرأ المزيد

ويمكن لهذ السيارة حمل راكب يصل وزنه إلى 100 كلغ، أما سعرها في الصين حاليا فنحو 1400 دولار، ومن المحتمل أن تطرحها Xiaomi في عدة بلدان أخرى.

المصدر: إزفيستيا