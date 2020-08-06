الصينية Geely تطور سيارة مميزة مستوحاة من مركبات فولفو

كشفت عملاقة صناعة السيارات Geely عن نموذج لسيارة مميزة تعمل على تطويرها، استوحت تصميمها من تصميم سيارات S60 الشهيرة من فولفو.

وتأتي سيارة Preface المنتظرة بهيكل انسيابي بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، أي أطول من هياكل سيارات S60 الأخيرة بـ 24 سم تقريبا، ويبلغ عرض هذا الهيكل 186 سم تقريبا، وارتفاعه 146 سم.

ومن أكثر ما يميز هذه السيارة هو أبوابها التي تفتح بجهات متعاكسة كما في سيارات رولزرويس الفاخرة، وشبابيكها التي تخلو من الإطارات الجانبية والعلوية مثل شبابيك بعض سيارات مرسيدس الحديثة.

وتبعا لشركة Geely فإن هذه السيارة بنيت وفقا لتقنيات Geely 4.0 التي ستعتمدها الشركة في تطوير مركباتها المستقبلية، وحصلت على منصات CMA التي ستظهر في العديد من مركبات فولفو أيضا، وباعتماد هذه المنصات أصبحت المسافة بين محوري العجلات في المركبة 280 سم تقريبا، وتمكن المصممون من جعل قمرة المركبة واسعة ومريحة.

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ومن المفترض أن تحصل هذه المركبة على محركات بنزين توربينية من عائلة Drive-E بعزم 190 حصانا، مطورة بنفس التقنيات التي طورت فيها محركات سيارات فولفو الجديدة.

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ويتوقع أن تكشف Geely عن التصميم الكامل النهائي لـ Preface خلال حدث ستعقده خريف العام الجاري، وتشرح فيه عن باقي المواصفات التقنية والأنظمة الإلكترونية التي ستحصل عليها قمرة هذه المركبات.

المصدر: moto1