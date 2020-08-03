انطلاق الإنتاج المتسلسل لسيارة كهربائية في روسيا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، أن الإنتاج الصناعي المتسلسل لسيارة "زيتا" الكهربائية الروسية يجب أن ينطلق نهاية العام الجاري.

ولم يستبعد تصدير تلك السيارة إلى بلدان أخرى في المستقبل.

وقال الوزير:" من الواضح أن وباء فيروس كورونا أدخل تعديلات إلى تطوير المشروع، لكني آمل بأن تحصل السيارة الكهربائية روسية الصنع على كل التراخيص الضرورية ليبدأ إنتاجها الصناعي بحلول العام المقبل".

وأضاف أنه قد تم تجميع دفعات اختبارية لتلك السيارة وانتهت تجربتها.

وحسب الوزير فإن شركة "زيتا" تطلب من الحكومة رصد استثمارات إضافية تقدر بـ100 مليون روبل لمتساعدتها في إنتاج السيارة على دفعات. ويجب أن يجتمع مجلس الخبراء في صندوق تطوير الصناعة الروسية نهاية أغسطس الجاري ليبحث مسألة تخصيص تلك الأموال للشركة.

يذكر أن، دينيس منتوروف، كان قد أعلن في وقت سابق أن انطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل للسيارة الكهربائية الروسية خطط له في الربع الأول للعام الجاري.

جدير بالذكر أن سيارة "زيتا" الكهربائية الروسية سيتم تجميعها في مدينة تولياتي الروسية حيث تنتج سيارات "لادا"، وإنها عبارة عن سيارة ثلاثية الأبواب يدفعها المحرك الكهربائي. وتبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن السعر الأولي للسيارة لن يتخطى مبلغا قدره 450 ألف روبل، ما يعادل نحو 6.1 ألف دولار.

المصدر: تاس