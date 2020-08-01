 
مباشر

الصين تعمل على تطوير سيارة فريدة من نوعها!

عالم السيارات

الصين تعمل على تطوير سيارة فريدة من نوعها!
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofs3

كشفت شركة Dongfeng الصينة عن مشروع جديد لتطوير سيارات لم تشهد أسواق العالم مثلها من قبل.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها الشركة لتصميم هذه السيارات نلاحظ أنها ستأتي بهياكل رياضية انسيابية مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، ومزينة بمصابيح أمامية وخلفية فريدة التصميم.

وتتميز هذه المركبات بأبوابها التي تفتح عبر رفعها إلى الأعلى كما في بعض سيارات تسلا الكهربائية، وبأنها تخلو من المرايا الجانبية التقليدية، حيث استبدلت المرايا بكاميرات صغيرة تنقل صورة محيط المركبة إلى شاشة بداخل قمرة القيادة.

وستتفوق هذه المركبات على الكثير من السيارات الحديثة المطروحة في العالم من الناحية التقنية، إذ ستحصل على أنظمة تكييف خاصة تسمح لها بتعديل الحرارة والرطوبة في قمرة القيادة وفقا لفصول السنة وتبعا لدرجة الحرارة في الشارع.

الصين تعمل على تطوير سيارة فريدة من نوعها!
youtube

كما ستخلو واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية وستزود بشاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على كامل طولها، وحتى المقود سيزود بشاشة صغيرة تعمل باللمس أيضا، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت والقيادة.

إقرأ المزيد
شيفروليه تستعرض أحدث نسخ Colorado رباعية الدفع
شيفروليه تستعرض أحدث نسخ Colorado رباعية الدفع

ومن المفترض أن تحمل هذه السيارات اسم Voyah، وقد تطلق Dongfeng منها نسخا تعمل بمحركات كهربائية، ونسخا مزودة بمحركات هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا