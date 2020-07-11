ميتسوبيشي تعدل أجمل سياراتها الكروس أوفر الاقتصادية

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارات Eclipse، التي تصنف من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها اقتصادية.

وتبعا للتسريبات فإن ميتسوبيشي ستطلق نسختين جديدتين من هذه السيارات، نسخة Outdoor مخصصة للطرق الوعرة، ونسخة رياضية.

وستأتي النسخة الأولى بهيكل يتميز بسقف مائل ومصابيح خلفية موضوعة بشكل عمودي كما في بعض سيارات فولفو رباعية الدفع الحديثة، وستحصل على ملحقات بلاستيكية سوداء ستوضع على ممتصات الصدمات وحول حجرات العجلات، مصنوعة من مواد خاصة مقاومة لعوامل الرطوبة وفروقات درجات الحرارة.

وستحصل هذه السيارات على واجهات قيادة مميزة مزودة بأنظمة مولتيميديا حديثة وشاشات تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، إضافة إلى مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية.

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والنسح الرياضية لهذه المركبات ستأتي بفتحات هوائية مميزة على مقدمة وجانبي الهيكل، فضلا عن عجلات كبيرة وعريضة، ومقاعد مميزة أيضا.

وجميع نماذج Eclipse الجديدة ستأتي بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 165 حصانا، ستعمل مع نظامي دفع أمامي وخلفي، وستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: moto1