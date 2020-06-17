فورد تتحدى jeep برباعية دفع لم تطلق مثلها من قبل!

عرفت سيارات Wrangler التي تنتجها jeep على مر القرون الماضية على أنها من بين أفضل مركبات الطرق الوعرة وأكثرها شعبية، لذا قررت شركة فورد إطلاق منافس جديد لها في الأسواق.

وتبعا للعديد من المواقع المختصة في شؤون السيارات فإن فورد تنوي في النصف الثاني من العام الجاري إطلاق الجيل السادس من سيارات Bronco، والتي تعول عليها في مافسة أهم المركبات رباعية الدفع الموجودة حاليا.

ومن ناحية المظهر ستكون هذه المركبات شبيهة نوعا ما بسيارات Wrangler الشهيرة، لكنها ستحصل على شبك مميز للواجهة الأمامية، مزين باسم فورد الذي يمتد على كامل عرض الشبك تقريبا.

وستحصل Bronco على مصابيح مستديرة الشكل تمتد من طرفيها إلى ناحية الشبك خطوط LED مضيئة، كما ستأتي بـ 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب، وسيكون بإلإمكان طي الصف الخلفي من مقاعدها وإزالة الجزء الخلفي المتحرك من السقف لتتحول هذه المركبة إلى سيارة بيك آب مميزة للطرق الوعرة.

ومن المعروف أن محرك هذه السيارة سيكون بـ 6 أسطوانات وبسعة 2.3 ليتر، وعزم 270 حصانا، وسيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل، أو علبة ميكانيكية بـ 6 مراحل.

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ومثل سيارات Wrangler الحديثة قد تأتي Bronco أيضا بأنظمة دفع مختلفة أمامية ورباعية، ونظام للتحكم بحركة كل عجلة على حدة، يساعدها في اجتياز الطرق الجبلية أو المغطاة بالصخورة والحجارة الكبيرة.

المصدر: moto1