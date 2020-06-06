بيجو تطور سيارات كهربائية للسفر والرحلات العائلية

أعلنت شركة بيجو الفرنسية أن مبيعات نموذجها الجديد من سيارات Traveller العائلية ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي سيارات Traveller بهيكل ميني فان أنيق، مزود ببابين منزلقين على الجوانب ما يسهل من عملية دخول وخروج الركاب من وإلى السيارة حتى عند ركنها في الأماكن أو الشوارع الضيقة.وبنيت هذه السيارات على منصات Traveller التي مكنت بيجو من صنع نماذج مختلفة منها مخصصة لـ 5 أو 9 ركاب.

والمميز في هذه السيارات أيضا هو مقاعدها الداخلية المزودة بمناضد قابلة للطي يمكن للركاب الاعتماد عليها كطاولات صغيرة لتناول وجبات الطعام الخفيفة أو وضع الحواسب عليها لمارسة أعمالهم أثناء السفر، كما يمكن التحكم بوضعيات وجهة المقاعد في النسخ المخصصة لـ 5 ركاب لتصبح المقاعد مواجهة لبعضها وتوفر مساحة كبيرة ومريحة للمسافرين.

وستأتي هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 136 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/سا في غضون 13.1 ثانية، كما ستحصل على بطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 330 كلم بالشحنة الواحدة.

وكما في نماذج Traveller الحالية من المتوقع أن تحصل السيارة الجديدة على علب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية بـ 5 أو 6 مراحل.

المصدر: moto1