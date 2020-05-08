بأسعار منافسة.. سكودا تطرح Rapid الاقتصادية قريبا

على مر السنوات الـ 10 الماضية أصبحت سيارات Rapid من أشهر سيارات السيدان في العالم، لكن نموذجها الجديد الذي ينتظر أن تطرحه سكودا قريبا قد يصبح أكثر شهرة وانتشارا.

وأول عامل سيساعد Rapid الجديدة بالانتشار بشكل واسع وفقا للخبراء هو السعر المنافس، إذ تشير التسريبات إلى أن أسعارها في السوق الروسية ستبدأ من 10600 دولار تقريبا.

والشيء الملفت للنظر أيضا في هذه السيارة هو التصميم الأنيق والمختلف كليا عن تصاميم Rapid الحالية، إذ بنيت هذه السيارات على منصات PQ25، وحصلت على واجهة أمامية جديدة كليا من حيث المظهر، ومصابيح LED DRL شبيهة بمصابيح سيارات Octavia الحديثة، وكذلك تغير فيها مظهر الواجهة والمصابيح من الخلف بشكل كلي.

وقمرة هذه المركبة أصبحت جديدة كليا أيضا، وحصلت على واجهة قيادة مزودة بشاشتين إحداهما تعمل باللمس بمقاس 6.5 بوصة، إضافة إلى مقود فيه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة وأزرار للرد على المكالمات الهاتفية.

ومن المفترض أن تطرح Rapid الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 90 و110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 125 حصانا.

المصدر: moto1