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سوبارو تزيح الستار عن سيارة لم تطلق مثلها من قبل!

عالم السيارات

سوبارو تزيح الستار عن سيارة لم تطلق مثلها من قبل!
Reuters smc/HB
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نشرت بعض مواقع وصفحات الإنترنت صورا لسيارة سوبارو القادمة التي ستأتي بمواصفات لم تشهدها مركبات هذه الشركة من قبل.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن تصميم هذه المركبة جاء شبيها بعض الشيء بتصميم سيارة "سايبرتراك" الكهربائية التي كشفت عنها تسلا مطلع العام الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Evoltis التي بنيت على منصات e-TNGA لتكون سيارة رباعية الدفع ستكون كهربائية بالكامل، وسيخلو هيكلها من قبضات الأبواب التقليدية والمرايا الجانبية، وستستبدل المرايا بكاميرات تصور محيط السيارة وتعرضه على شاشة قبالة السائق.

كما ستحصل هذه المركبة على أنظمة متطورة تساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيا دون تدخل السائق، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لمنع الحوادث، فضلا عن حساسات ترصد محيطها بالكامل لتتحكم بسرعتها ومسارها أثناء السير لمنع اصطدامها بالمركبات الأخرى.

وستزود Evoltis بمحرك كهربائي بعزم 290 حصانا قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في 8 ثوان، وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

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ومن المفترض أن تطرح سوبارو هذه السيارة في الأسواق مطلع العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 50 و65 ألف دولار.

المصدر: speedme

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