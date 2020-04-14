تعرف على لينكولن الفاخرة المخصصة لحماية الشخصيات المهمة

أعلنت شركة Inkas الكندية المتخصصة بتصفيح وتعديل السيارات عن تطويرها لنماذج فاخرة من سيارات lincoln navigator مخصصة لحماية الشخصيات المهمة.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن السيارات الجديدة عدلت بطريقة خاصة وحصلت على تصفيح معدني وزجاج متين لحماية الركاب والسائق من طلقات البنادق الآلية والمسدسات عيار 7.22 ملم، ومن شظايا القنابل اليدوية.

وكونها مخصصة لحماية الشخصيات المعروفة والمهمة حصلت هذه السيارات على قمرة غاية في الفخامة والأناقة، مزينة بالجلد الطبيعي والكروم وعناصر من الخشب، ومزودة بمقاعد مريحة فيها ميزة التدليك، وشاشات تعمل باللمس قبالة كل راكب يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام ومحطات التلفاز أو التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف والإضاءة الداخلية.

ولضمان القوة والرشاقة في الحركة حصلت هذه السيارات على محركات توربينية بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتر وعزم 450 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل.

YOUTUBE/ Inkas Armored

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق مع حلول النصف الثاني من العام الجاري بأسعار قد تصل إلى 150 ألف دولار وفقا للنسخة والميزات التي ستأتي بها.

المصدر: autocentre