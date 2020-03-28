الصين تطور سيارة تعمل بأنظمة القيادة الذاتية

أعلنت شركة Changan الصينية عن تطويرها لمركبة Uni-T التي زودت بأنظمة قيادة ذاتية، وتقنيات تجعلها من أفضل سيارات الكروس أوفر حاليا.

وأبرز مافي هذه السيارة هو نظام القيادة الذاتية من الجيل الثالث، القادر على التعرف على المركبات والإشارات المرورية وتوجيه السيارة بشكل مستقل تماما دون تدخل السائق.

كما يمكن للنظام ضمان الحركة الآمنة على الطرقات السريعة بمساعدة أنظمة الذكاء الصناعي التي تمكنه من اختيار المسار الأمثل للحركة على الطرق.

وأتت Uni-T بهيكل أنيق ومميز بطول 4 أمتار و51 سنتيمترا، مزود بقبضات أبواب مدمجة داخله تخرج عند الضغط عليها كما في سيارات تسلا، أما المسافة بين قاعدتي العجلات فيه فـ 271 سم.

youtube/Thế Giới Xe

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مزودة بعجلات بمقاس 17 و19 إنشا، وبمحركات بنزين بسعة 1.5 و2.0 ليتر.

ومن المفترض أن تبدأ Changan ببيع سيارتها الجديدة في الصين أواخر العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 15500 و19500 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Changan تعتبر حاليا من أكبر شركات إنتاج السيارات في الصين، وكانت قد ساهمت سابقا في إنتاج المركبات العسكرية الرباعية الدفع المخصصة للجيش الصيني.

المصدر: إزفيستيا