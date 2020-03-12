لعشاق السيارات الاقتصادية.. فورد تطلق رباعية دفع مميزة!

سربت مواقع وصفحات الإنترنت صورا لسيارة BroncoSport الجديدة التي ستكون إحدى أكثر سيارات الكروس أوفر اقتصادية وتميزا حتى اليوم.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن السيارة الجديدة أصبحت مختلفة كليا عن نماذج BroncoSport السابقة، وحصلت على هويتها المميزة من خلال تصميم واجهتها الأمامية التي تزينت بكلمة فورد التي امتدت على خط أسود في منتصفها.

والفريد في هذه السيارة أيضا هو تصميم المصابيح الأمامية التي أتت دائرية الشكل ومحاطة بأشرطة LED مضيئة، وكذلك ممتصات الصدمات والعجلات التي أتت باللون الأسود لتتميز عن اللون الأساسي للهيكل.

وصمم محرك هذه السيارة ليكون اقتصاديا وقويا في نفس الوقت، إذ جاء بـ 3 أسطوانات وسعة 1.5 ليتر وعزم 180 حصانا.

ومن المتوقع إنتاج نسخ أخرى منها مزودة بمحركات بسعة لترين وعزم 250 حصانا، ونسخ هجينة تعتمد على محركات بنزين ومحركات كهربائية.

المصدر: motortrend