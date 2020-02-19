خداع سيارة "تسلا" بكسر حدود السرعة القصوى "بطريقة بسيطة"(فيديو)

أظهر باحثون في شركة McAfee للأمن السيبراني أن بوصتين فقط يمكن أن تُحدثا فرقا كبيرا، مع خداع نموذجين من سيارات "تسلا" في كسر حدود السرعة القصوى بـ80.5 كم/الساعة.

وباستخدام ملصق صغير غير محسوس تقريبا على علامة حد السرعة، تمكّن باحثو McAfee من خداع نظام كاميرا MobilEye EyeQ3 في السيارة، للتفكير في أن العلامة تشير إلى" 85" وليس "35"، ما يؤكد أن أنظمة القيادة المستقلة وخوارزميات تعلم الآلة التي تدعمها، تحتاج إلى المزيد والمزيد من التطوير.

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وسُرّع كل من طراز 2016 Model X وModel S، خلال اختبار هجمات تعلم الآلة، التي قام بها ستيف بوفولني وشيفانجي تريفيدي، من فريق أبحاث التهديدات المتقدمة في McAfee.

وقال بوفولني: "إذا لم نكن متيقظين بشأن ماهية الهجمات وحريصون جدا على كيفية تصميم النظم، فسيكون لدينا أسطول متداول من أجهزة الكمبيوتر المتصلة والتي تعد واحدة من أكثر الأسطح الهجومية تأثيرا".

واعترفت "تسلا" بالبحث، ولكنها قالت إنه لن يجري تحديث جيل 2016 من الأجهزة.

وفي الوقت نفسه، أصرت MobilEye على أن العلامة ستخدع حتى السائق البشري، حيث أن الكاميرا مصممة من أجل وظيفة التحكم في حركة "تسلا"، وليس قدرتها على القيادة الذاتية.

وقال متحدث باسم Mobileye في بيان: "لن تعتمد تقنية المركبات ذاتية القيادة على الاستشعار بمفردها، بل ستدعمها أيضا تقنيات وبيانات أخرى متنوعة، لضمان موثوقية المعلومات الواردة من أجهزة استشعار الكاميرا وتوفير مزيد من التكرار والسلامة".

المصدر: RT