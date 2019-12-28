سيارة الدفع الرباعي "كوميندانت" الروسية ستجمع في الشرق الأوسط

في حديث مع صحيفة "إزفيستيا" صرح وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن سيارة الدفع الرباعي "كوميندانت" قد تصل للإنتاج الصناعي أسرع من بقية طرازات العلامة التجارية "أوروس".

يأتي ذلك على خلفية تباطؤ في مجموعة الطرازات الخاصة بالعلامة التجارية المحلية "أوروس" Aurus، السيارة الرئاسية التي لاقت رواجا في الفترة الأخيرة، حيث يتكون خط الإنتاج الحالي من طراز "سينات" في عدد من الإصدارات، أما عملية تصنيع "كوميندانت" فلا زالت بعيدة، شأنها في ذلك شأن الحافلة الصغيرة "الميني فان" من طراز "أرسنال" الذي تعتزم الشركة أيضا إنتاجه.

Sputnik Valery Melnikov

في الوقت الراهن يزداد الطلب على طراز "سينات"، التي تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون روبل (290 ألف دولار أمريكي)، بين الروس العاديين، وفقا لتصريحات مانتوروف، حيث بلغ عدد الطلبات على السيارة حتى الآن 600 طلب. إلا أن الشركة لن تكون قادرة على استيفاء هذه الطلبات جميعا، لأن السيارات "أوروس" تصنع يدويا تقريبا، وخطة الإنتاج للعام المقبل هي 200 سيارة فحسب، وفي هذه المرحلة يعد الوزير بوجود حوالي 10 ألوان مختلفة لجسم السيارة، ذكر منها "لون القهوة لاتيه ماكياتو"، "المخملي"، "الصحراء الحمراء"، ويعد بمزيد من التوسع في ذلك، وكذلك دخول السيارة مرحلة الإنتاج الصناعي بحلول عام 2021.

فيما يتعلق بسيارة الدفع الرباعي، والتي لم تعرض على الجمهور بعد، فسيبدأ إنتاجها بعد عام، حيث يتعين المرور بإجراءات التصديق، ومن المزمع أن يظهر هذا الطراز نهاية عام 2020، والذي يتمتع بفرص كبيرة للدخول إلى مرحلة الإنتاج الصناعي، وسيتم تجميع هذه السيارة في الشرق الأوسط عام 2022.

المصدر: فيستي