تسريبات تكشف عن أهم مواصفات Sonata القادمة من هيونداي

سرب موقع motor1 المتخصص بشؤون السيارات بعض المواصفات الفنية والتقنية لسيارة Sonata 2021 التي ستطلقها هيونداي في النصف الثاني من العام القادم.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي سربت لتصميم هذه السيارة نلاحظ أنها أتت بهيكل انسيابي بملامح رياضية، صممت مؤخرته بشكل يجعل من غطاء الصندوق يشبه جنحا هوائيا يساعد في زيادة الثبات على السرعات العالية.

كما ستتميز هذه السيارة بعجلات رياضية بمقاس 18 و19 إنشا، ومصابيح LED أمامية غريبة الشكل، ومصابيح خلفية تمتد على طول صندوق الأمتعة.

وستعمل هذه المركبة بمحرك بـ 4 أسطوانات بسعة 2.5 ليتر وعزم 290 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن النماذج الحالية من Sonata تعمل بعدة أنواع من المحركات، محرك بسعة لترين وعزم 152 حصانا، ومحرك بسعة لترين ونصف وعزم 180 حصانا، ومحرك هجين يولد عزما يعادل 192 حصانا.

المصدر: motor1