 
مباشر

Lincoln الجديدة.. سيارة تجمع بين القوة والاقتصادية

عالم السيارات

Lincoln الجديدة.. سيارة تجمع بين القوة والاقتصادية
youtube/ DPCcars
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwcj

كشفت Lincoln مؤخرا عن نموذجها الأحدث من سيارات aviator التي تعتبر من بين أشهر السيارات الرباعية الدفع الفارهة في العالم.

وبالرغم من أن سيارة aviator grand touring الجديدة الهجينة جاءت بهيكل كبير ووزن 3 أطنان تقريبا، إلا أنها زودت بتقنيات حديثة تجعلها تقطع مسافة 100 كلم بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.23 ليتر تقريبا.

أما قمرة المركبة فأتت آية في الفخامة، وزودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يتداخل فيها الجلد مع الكروم، مزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

Lincoln الجديدة.. سيارة تجمع بين القوة والاقتصادية
lincoln.com
إقرأ المزيد
عملاقة الطرق الوعرة الجديدة من شيفروليه!
عملاقة الطرق الوعرة الجديدة من شيفروليه!

وتعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بـ 6 أسطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها معا قوة تعادل 494 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.5 ثانية تقريبا، أما سعرها فيبدأ من 68.8 ألف دولار.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما