McLaren تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات الرياضية

تستعد شركة McLaren، الشهيرة بتطوير المركبات السريعة والقوية، لإطلاق سيارة جديدة لتنافس فيها أهم سيارات السباق في العالم.

وستزود هذه السيارة، التي ستحمل رمز 620R، بمحرك توربيني قوي بـ 8 أسطوانات، وسعة 3.8 ليتر قادر على توليد عزم يساوي 620 حصانا، أي بعزم أكبر بـ 50 حصان من عزم محركات سيارات 570S الشهيرة من McLaren.

وسيتيح هذا المحرك للسيارة الجديدة بالتسارع من 0 إلى 200 كلم/ساعة في غضون 8.1 ثانية فقط، والوصول بالمركبة لسرعة قصوى تبلغ 322 كلم/ساعة.

ولزيادة ثبات السيارة على السرعات العالية، زودت بجناح هوائي صغير على مؤخرتها، يحسن من أيروديناميكية الهيكل، ويضيف قوة ضغط على الأرض تعادل 185 كلغ عندما تتحرك المركبة بسرعة 250 كلم/ساعة.

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وإضافة للهيكل الانسيابي الذي يدخل في تركيبه ألياف الكربون القوية والمتينة، ستحصل هذه السيارة أيضا على أقراص فرامل بقطر 390 ملم، يدخل في تركيبها الكربون والسيراميك، فضلا عن عجلات رياضة بمقاس 19 و20 بوصة.

وتخطط McLaren لإطلاق 350 نسخة من هذه السيارة بسعر يبدأ من 299 ألف دولار، ويفترض أن تباشر في إنتاجها يناير القادم.

المصدر: motor1