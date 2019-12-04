عرض أول سيارة طائرة غير مسبوقة في الولايات المتحدة (فيديو)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أول سيارة طائرة فريدة من نوعها في العالم تُعرض في الولايات المتحدة ليلة الثلاثاء 3 ديسمبر في ميامي، فلوريدا.

وجُهّزت السيارة الطائرة، واسمها PAL-V، بمراوح علوية وخلفية قابلة للسحب تجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع 12500 قدم (3800 متر). وتستخدم بنزين السيارات لتحلق بسرعة قصوى تبلغ 200 ميل/الساعة (322 كم/الساعة) في الهواء الطلق، وتتحرك بسرعة 100 ميل/الساعة (160 كم/الساعة) على اليابسة.

وتباع المركبة الهولندية الصنع، الموجودة قيد الإنتاج حاليا، بسعر 599 ألف دولار مع وجود 70 طلبا مسبقا عليها حتى الآن- ومن المتوقع أن يجري تسليم الشحنة الأولى عام 2021.

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وتُعرض PAL-V، التي تتسع لشخصين، في حدث بعنوان: "Miami 2020 and Beyond".

وتتحول السيارة ذات المقعدين من مركبة ذات 3 عجلات، إلى أوتوغايرو طائرة في غضون 10 دقائق فقط، ويمكن أن تحلق من 0 إلى 60 ميلا/الساعة في أقل من 8 ثوان.

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واختارت مجلة "مكسيم" PAL-V في عام 2017، لتكون الشركة الأكثر احتمالا لتقديم سيارة طائرة "حقيقية"، وبعد ذلك بعامين، أصبح هذا التنبؤ حقيقة.

وأعلن روبرت دنغمانسيه، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V، في بيان سابق أنه "بعد سنوات من العمل الشاق، والتغلب على التحديات التقنية والتأهيلية، نجح فريقنا بإنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق مع معايير السلامة الحالية، التي تحددها الهيئات التنظيمية العالمية. وبينما تتطلب مفاهيم شركات صناعة السيارات الأخرى لوائح معدلة، اختارت PAL-V عمدا هندسة وتصميم وتصنيع سيارة طائرة بتكنولوجيات مجربة ومتوافقة تماما مع اللوائح الحالية".

وصُممت المركبة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم، وتتطلب مدرجا بطول 540 قدما (164 مترا) للإقلاع و100 قدم فقط (30 مترا) للهبوط.

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وزُوّدت السيارة الطائرة بنظام معالجة مماثل لنظام الدراجات النارية، والذي يعتمد على تحكم السائق الكلي.

وتصر الشركة على أن Pal-V ليست مروحية، حيث يجري تشغيل الشفرات بواسطة محرك، ولكنها طائرة تدور فيها الشفرات بفضل تدفق الهواء.

ويجري تطوير إصدارات مختلفة من السيارة الطائرة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليابان والصين والولايات المتحدة. وسيحتاج المالك المحظوظ إلى رخصة قيادة ورخصة طيار.

ومن المقرر إكمال السيارة الطائرة لـ 150 ساعة طيران على الأقل، وخضوعها لاختبارات مكثفة للحصول على الشهادات المطلوبة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA).

المصدر: ديلي ميل