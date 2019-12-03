سكودا تفرح عشاقها بسيارة عائلية مميزة وأنيقة

كشفت سكودا مؤخرا عن سيارة عائلية مميزة ستحل محل مركبات Rapid الشهيرة في أسواق العالم.

ومن أبرز ما يميز مركبة Scala الجديدة هيكل الهاتشباك الأنيق المزود بمصابيح مثلثية الشكل فيها شرائط إضاءة LED، والسقف البانورامي الكبير الذي يمتد على طول السيارة ليعطي الركاب شعورا مميزا أثناء السفر، والجنح الهوائي الصغير المثبت على مؤخرة السقف.

أما قمرة المركبة فقد أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت على مقود رياضي مميز، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين، واحدة بحجم 8 بوصات في منتصفها تعمل باللمس، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وزودت هذه السيارة بـ 9 وائد حماية هوائية، وأنظمة كهربائية لتسجين الزجاج والمرايا والمقاعد، ونظام كهربائي للتحكم بوضعية المقاعد، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات والطرق الزلقة.

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وستطرح Scala بنوعين من المحركات بعزم 115 و150 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وستعمل بعدة أنظمة قيادة، منها نظام قيادة رياضي وآخر اقتصادي، أما سعرها فسيبدأ من 16 ألف دولار.

المصدر: إزفيستيا