شرطة دبي تلمح بضم شاحنة تسلا المثيرة للجدل لأسطول سياراتها!

نشر حساب شرطة دبي (Dubai Police) على تويتر تغريدة تقدم تلميحا مثيرا لاحتمال انضمام شاحنة "سايبرتراك" من طراز تسلا، التي كُشف النقاب عنها مؤخرا، إلى أسطولها.

ويضم أسطول سيارات شرطة دبي، الإمارات، علامات تجارية فاخرة من بينها أستون مارتن وبنتلي وبورش وغيرها.

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruckpic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

وانتشرت صورة "سايبرتراك" المزينة بشارة وألوان شرطة دبي، على "تويتر" وحققت جدلا واسعا، في تلميح مسبق لاحتمال انضمامها إلى الأسطول الفاخر.

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وكشف إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، النقاب عن شاحنة "سايبرتراك" المثيرة للجدل بتصميمها الغريب، الأسبوع الماضي في Hawthorne، كاليفورنيا.

وكشفت مشاركات موسك على "توتير" أن طلبات شراء الشاحنة الكهربائية ذات التصميم الصارخ، تتدفق بشكل متواتر على ما يبدو، وتجاوزت 200 ألف طلب إلى الآن.

ومن المتوقع أن تدخل النسخة أحادية وثنائية المحرك للشاحنة في الإنتاج بحلول عام 2021، مع إطلاق نسخة ثلاثية المحرك في أواخر عام 2022.

المصدر: ديلي ميل