أنيقة ومميزة.. كيا تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع

كشفت كيا في معرض لوس أنجلس عن نماذجها الجديدة من سيارات Seltos رباعية الدفع التي انتظرها الكثيرون أشهرا.

ومن أكثر ما يميز Seltos الجديدة بنموذجها الأساسي هو التصميم العصري والأنيق للهيكل، وتداخل العناصر المختلفة في تشكيله بصورة جذابة، إضافة إلى مصابيح الـ LED الجذابة ومصابيح الضباب التي تتوضع بصورة طولية على جانبي الواجهة الأمامية.

ويعطي هذه السيارة رونقا مميزا ولمسة من الحداثة والعصرية السقف الذي أتى بألوان مختلفة عن اللون الأساسي للهيكل، والتصميم الغريب لأقراص العجلات التي أتت من الكروم اللماع.

وستعمل هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 175 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

كما كشفت كيا خلال معرض لوس أنجلس أيضا عن نماذج معدلة من هذه السيارة مخصصة لعشاق المغامرات في الطبيعة واجتياز الطرق الوعرة.

Reuters LN/CRH/KFM

تميزت النماذج المعدلة بعجلات كبيرة، و 8 مصابيح إضاءة إضافية مثبتة على مقدمة وسقف السيارة، وحصلت على معدات خاصة تمكن من انتشالها إذا علقت في الأوحال أو الرمال.

المصدر: إزفيستيا