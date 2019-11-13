تعرف على "منافسة pajero" التي ستغزو أسواق الشرق الأوسط

استعرضت شركة MG المملوكة من عملاق صناعة السيارات الصينية "SAIC" سيارة جديدة صنفها الكثيرون بأنها ستكون المنافس الأهم لمركبات pajero في أسواق آسيا الشرق الأوسط.

ومن أكثر ما يميز RX8 2020 الجديدة هيكلها الكبير، وواجهتها الأمامية التي توحي بالقوة والفخامة، والتي زينت بشبك مطلي بالكروم، ومصابيح LED، ومصابيح ضباب مميزة كل منها فيه 4 وحدات إضاءة.

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وأتت هذه السيارة أيضا بقمرة غاية في الفخامة والأناقة، فيها 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب، مكسوة بالجلد الفاخر.

وتزينت من الداخل أيضا بعناصر من الخشب والكروم، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين إحداهما تعمل باللمس.

وحصلت هذه السيارة على العديد من أنظمة الأمان والقيادة، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة إلى حساسات للإضاءة وحساسات للمطر.

وتعمل RX8 بمحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة لترين، ما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: وكالات