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مازدا تغزو الأسواق بسيارة كروس مميزة وأنيقة

عالم السيارات

مازدا تغزو الأسواق بسيارة كروس مميزة وأنيقة
youtube/ Cars Overview
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خطفت مازدا أنظار الناس مؤخرا بعد أن أطلقت النموذج الجديد من سيارات CX-30 التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس وأكثرها أناقة في العالم.

وتميزت السيارة بهيكل انسيابي أنيق معدل من هياكل سيارات CX-5  التي أطلقتها مازدا هذا العام، مزين بمصابيح LED ضيقة وفريدة الشكل، وشبك أمامي كبير يتداخل فيه الكروم مع البلاستيك بتصميم جذاب.

ولم تغب الأناقة والتميز عن قمرة هذه السيارة أيضا، والتي أتت عصرية ومريحة، وتزينت بعناصر من الجلد الفاخر والكروم، وحصلت على واجهة قيادة متطورة بشاشات تعمل باللمس ومقود رياضي، وعلى أنظمة للتكييف وتنقية الهواء وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد.

وتعمل هذه السيارة بنوعين من محركات البنزين بسعة 2.0 و2.5 ليتر وعزم 158 و192 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6  مراحل.

وزودتها مازدا بحساسات لقياس المسافات، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام دفع رباعي، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، ونظام خاص للفرملة الطارئة يمنع اصطدامها بالسيارات أو الآليات الأخرى أثناء الاختناقات المرورية.

المصدر: MOTO 1

 

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