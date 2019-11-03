اختراع روسي لتجنب حوادث السير حال تعرض السائق لمشكلة صحية طارئة

أنشأ العلماء الروس خدمة خاصة على شكل جهاز يتم تثبيته داخل السيارة يمكنه إيقافها وطلب الاستغاثة في حال تسجيله أي مشاكل صحية طارئة لدى سائقها.

وقال المكتب الصحفي لمخترعي التكنولوجيا الوطنية الروسية: من الممكن أن تظهر في روسيا بحلول عام 2022 خدمة خاصة لرصد صحة السائقين أثناء قيادتهم السيارات من خلال تثبيت جهاز هذه الخدمة داخل السيارات. وتم اختراعها من قبل العلماء الروس بالتعاون مع شركة أجنبية تقوم برسم الخرائط عالية الدقة. وسيسمح هذا الجهاز بقياس نبض قلب السائق، وكذلك سرعة حركة السيارة في كل الاتجاهات.. ويمكنه أيضا رصد الاختلاف بين النشاط الطبيعي للإنسان وسقوطه المفاجئ أو فقدانه الوعي".

ويرى المخترعون أن هذا النظام سيكون حيويا للغاية بالنسبة للسائقين المسنين. وتدل تقييمات هذه المبادرة على أن نسبة السائقين الذين يتجاوز عمرهم 75 عاما كانت في روسيا تبلغ عام 2012 نحو 6% من مجموع عدد السائقين، وأن هذا المؤشر سيزداد إلى 10% بحلول عام 2050.

وأضاف مخترعو الخدمة: "سيضم هذا النظام عددا من أجهزة الاستشعار الحساسة للغاية ستتابع الحالة الصحية للسائق. ومن الممكن أن يتصل هذا النظام بالهاتف المحمول. وسيكون من الممكن شراء هذا النظام لدى تجار الأجهزة الإضافية للسيارات".

وأشار المصدر أيضا إلى احتمال توحيد هذه الخدمة مع منظومة تحديد المواقع "غلوناس" الروسية للرد السريع، الأمر الذي سيسمح بطلب الاستغاثة بسرعة، كما يمكن ربط هذا الجهاز بأنظمة قيادة السيارة، لكي تستطيع التوقف بنفسها وتشغيل أجهزة الإنذار عند رصد الجهاز مشاكل في صحة السائق.

المصدر: نوفوستي