متطورة ورخيصة.. جنرال موتورز ستكشف عنها في الصين

سرّبت مواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات لسيارة SUV مميزة ومتطورة تحمل علامة Baojun التابعة لجنرال موتورز، ستكون أرخص سيارة متطورة من سيارات فئتها.

وستحمل هذه السيارة اسم Baojun RS-3، وستاتي بهيكل أنيق بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، وعرض 170 سم، وارتفاع 159 سم، مزود بعجلات مميزة تبلغ المسافة بين محاورها مترين و55 سم.

وسيميز هذه السيارة التصميم الفريد للمصابيح الأمامية الضيقة التي تعمل بتقنية LED، والشبك المميز والعريض لغطاء المبرد، والسقف البانورامي الكبير الذي يعطي الركاب شعورا بالراحة أثناء السفر.

youtube/ serba semua

أما قمرة هذه المركبة فستحصل على واجهة قيادة متطورة تتوسطها شاشة كبيرة تعمل باللمس، يمكن استعمالها لعرض الفيديوهات أو مشاهدة ما تظهره الكاميرات الأمامية والخلفية للمركبة، أو استخدامها لضبط معظم تقنيات السيارة وخصائصها.

وستحصل هذه السيارة على محركات بنزين بسعة 1.5 ليتر بعزم 105 أحصنة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، أما سعرها في الصين فسيكون حوالي 10 آلاف دولار فقط.

المصدر: وكالات