Genesis تفاجئ عشاقها برباعية دفع آية في الفخامة والأناقة

تستعد Genesis في معرض لوس أنجلس القادم لإطلاق سيارة دفع رباعي جديدة ستكون إحدى أكثر السيارات فخامة وأناقة في العالم.

وستأتي GV80 الجديدة بهيكل انسيابي يميزه شبك الكروم الأمامي العريض، المزين بمصابيح LED الضيقة، والشكل الفريد لأقراص العجلات، طوله 4 أمتار و90 سنتيمترا، وعرضه 197 سم، بارتفاع 171 سم.

أما قمرة هذه المركبة فستتزين بعناصر من الكروم والخشب الفاخر، وستحصل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، وستزود بواجهة قيادة مميزة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق مباشرة، وأخرى تعمل باللمس تمتد على كامل طول الواجهة تقريبا.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محرك بنزين بـ 4 أسطوانات بسعة 2.5 ليتر، ومحرك T-GDi بـ 6 أسطوانات بسعة 3.5 ليتر بعزم 374 حصانا، ومحرك ديزل بـ 6 أسطوانات وعزم 278 حصانا.

والفريد في هذه السيارة أيضا هو أنها لن تأتي بمرايا جانبية، وستستبدل هذه المرايا بكاميرات قادرة على رصد الأجسام على مسافات بعيدة، كما ستحصل على كاميرات تظهر محيطها بالكامل، وقبضات أبواب مخفية في الهيكل تتعامل مع بصمات الأصابع لفتح السيارة وإقفالها بأمان.

المصدر: وكالات