شاهد.. مازدا تقتحم عالم السيارات الكهربائية بمركبة مميزة

كشفت مازدا في معرض طوكيو الأخير عن سيارة كروس أوفر مميزة صممتها لتكون إحدى أفضل السيارات الكهربائية في الأسواق.

وتحمل سيارة MX-30 العديد من ملامح سيارات CX5 التي طرحتها مازدا العام الحالي، لكنها أتت بلمسات تضفي عليها روح العصرية والأناقة، كسقفها البانورامي الكبير الذي يأتي بألوان مختلفة عن اللون الأساسي للهيكل، وأبوابها التي تفتح باتجاهات متعاكسة كما في سيارات رولس رويز الفاخرة.

ولم تغب ملامح التطور عن مقصورة هذه السيارة أيضا، والتي زودت بواجهة قيادة مميزة فيها 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، واثنتان تعملان باللمس في المنتصف، وأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، تزينت بعناصر مصنوعة من البلاستيك والخشب والكروم.

youtube/ Driving.ca

كما زودت مازدا مركبتها الجديدة بكاميرات تظهر محيطها بالكامل، وحساسات لقياس المسافات لركنها بصورة آمنة، إضافة إلى أنظمة تمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة.

وستعمل MX-30 الجديدة بمحرك كهربائي متطور يولد عزما يساوي 143 حصانا، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 210 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: إزفيستيا