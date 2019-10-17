"دايهاتسو" تستعرض واحدة من أجمل السيارات الرياضية في العالم (فيديو)

كشفت شركة "دايهاتسو" اليابانية مؤخرا عن سيارة "كوبيه" رياضية صغيرة آية في الأناقة والعصرية.

وجاءت Copen الجديدة بهيكل مميز بطول 3.3 م، أي أقصر من هياكل سيارات "ميني رودستر" بـ 40 سم، يتميز بمصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، وسقف متحرك يمكن إخفاؤه داخل الهيكل لتتحول المركبة إلى سيارة مكشوفة.

أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد رياضية تتسع لراكبين، وتزينت بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون، وحصلت على واجهة قيادة بأنظمة مولتيميديا متطورة، ومقود رياضي مميز، مزود بمستشعرات كهربائية خاصة لزيادة التحكم به أثناء السرعات العالية.

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وزودت هذه السيارة الصغيرة بمحرك بنزين بعزم 64 حصانا، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، إضافة إلى أنظمة تعليق رياضية، ومستشعرات مسافات مثبتة على واجهتها الخلفية، إضافة إلى ميزة START STOP، وحساسات للضوء والمطر.

المصدر: فيستي