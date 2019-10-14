شاهد قدرات Amarok الجديدة على تجاوز الصعاب (فيديو)

أصبحت سيارات Amarok التي تنتجها "فولكس فاغن" من بين أشهر سيارات "البيك آب" حاليا بفضل قدراتها العالية على اجتياز أصعب الطرق، وتأمين قدر كبير من الراحة والرفاهية للسائق.

ومن أبرز نماذج هذه السيارات النموذج التي طرحته "فولكس فاغن" في الأسواق هذا العام، والذي تميز بالتصميم العصري للهيكل، وظهرت فيه معالم السيارة الأنيقة من خلال الواجهة اللأمامية الكبيرة المزودة بمصابيح LED وشبك مطلي بالكروم.

وبالإضافة للأناقة الخارجية تميزت Amarok الجديدة أيضا بمقصورة واسعة فيها مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 أشخاص، ومزودة بواجهة قيادة متطورة عليها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى تعمل باللمس يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة القيادة والمولتيميديا.

وتعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات ديزل بـ 6 أسطوانات وعزم 258 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

ويتراوح سعر هذه السيارات في السوق الروسية وبعض أسواق أوروبا ما بين 35 و46 ألف دولار.

المصدر: وكالات