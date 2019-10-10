"بي إم دبليو" تكشف عن منافسة Porsche Panamera الجبارة (فيديو)

كشفت شركة "بي إم دبليو" مؤخرا عن سيارة M8 Gran Coupe الرياضية الجديدة، التي صنفها الخبراء بالمنافس الأقوى لسيارات Panamera الشهيرة التي تنتجها Porsche.

وحصلت هذه السيارة على محرك توربيني جبار، بثمانية أسطوانات وسعة 4.4 ليتر وعزم 600 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ليتمكنا معا من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية، أي أفضل بمعدل 0.2 ثانية من تسارع سيارات Panamera Turbo S E-Hybrid الجديدة.

وزودت "بي إم دبليو" هذه المركبة بفرامل رياضية، تضم أقراصا مثقوبة ومصنوعة من خلائط معدنية خاصة تمنع ارتفاع حرارتها خلال السرعات العالية، إضافة لنظام يمنع انزلاقها على المنعطفات، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنشا.

youtube/ YOUCAR

أما قمرة M8 الجديدة فتزينت بعناصر من الجلد والكروم، وحصلت على مقاعد رياضية، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان تعملان باللمس، ومقود رياضي، وزودت بنظام مولتيميديا يمكّن الشاشات وأنظمة الصوت من الاتصال مع أجهزة وهواتف "أندرويد" وiOS الذكية.

youtube/ YOUCAR

وتوجد نسخ "M" معدلة من هذه السيارة، مزودة بمحركات بعزم 625 حصانا، قادرة على الوصول بها إلى سرعة 305 كلم/ساعة.

المصدر: motor.ru