ميزة "القيادة عن بعد" لسيارات تسلا تثير ضجة في الولايات المتحدة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت في الولايات المتحدة مؤخرا صورا وفيديوهات تظهر ميزة "القيادة" عن بعد التي حصلت عليها سيارات تسلا الكهربائية.

ويظهر في تلك المقاطع كيف بدأ أصحاب سيارات "تسلا" بتجربة الميزة الجديدة التي أتاحت لهم ركن سياراتهم وهم ليسوا بداخلها، عبر التحكم بها عن بعد بواسطة تطبيق موجود في الهاتف الذكي.

كما بينت تلك الفيديوهات كيف استغل أصحاب تلك السيارات الميزة المذكورة لاستدعاء سياراتهم عن بعد عبر الهاتف أيضا.

وتباينت ردود الأفعال حول هذه الميزة عند الناس، فمنهم من وصفها بالعملية والممتازة، وبعضهم قال إنها تسبب الحوادث.

Soday 1 with V10 Smart Summon was working beautifully. But someone didn’t notice my M3 and made a front bumper damage. We will claim our insurances but who’s fault do you guys think it’ll be ? Should I present this videos ? @teslaownersSV@Model3Owners@LikeTeslaKim@TesLatinopic.twitter.com/fhSA78oD6C — David F Guajardo (@DavidFe83802184) 28 сентября 2019 г.

وتحاول "تسلا" مؤخرا إدخال العديد من الميزات الجديدة على سياراتها الكهربائية لاستقطاب الناس لها، وتعويض الخسائر التي لحقت بها في العامين الماضيين.

المصدر: فيستي