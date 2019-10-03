تعرف على تحفة الدفع الرباعي الجديدة من "تويوتا"

طرح عملاق صناعة السيارات "تويوتا" مؤخرا نموذجه الجديد من سيارات RAV4 التي يعشقها الملايين من محبي المركبات رباعية الدفع حول العالم.

وجاءت RAV4 الجديدة بهيكل أنيق وعصري بطول 460 سم وعرض 185 سم، يميزه التصميم المميز للواجهة الأمامية التي تزينت بشبك من الكروم وفتحات هوائية كبيرة.

وحصلت هذه السيارة على قمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة تعمل باللمس في منتصفها، وأخرى بمقاس 8 بوصات قبالة السائق مباشرة.

وزودت "تويوتا" هذه المركبة بكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات لقياس المسافات، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام لتسخين الزجاج والمرايا.

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وتعمل RAV4 الجديدة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونوعين من المحركات، محركات بسعة لترين وعزم 150 حصانا، ومحركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 200 حصان.

المصدر: فيستي