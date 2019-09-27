"أودي" تذهل عشاقها برباعية دفع رياضية جديدة

استعرضت "أودي" مؤخرا سيارة كروس أوفر مميزة، بمواصفات تجعل منها واحدة من أفضل السيارات الرياضية في الأسواق.

وتميزت سيارة RS Q3 2020 الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزود بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة، إضافة إلى مصابيح LED فريدة الشكل.

youtube/ YOUCAR

كما حصلت هذه السيارة على قمرة مميزة فيها مقاعد جلدية مريحة، ونظام مولتيميديا متطور، ومقود رياضي، وشاشة تعمل باللمس للتحكم بمعظم خصائص المركبة، وزودت بنظام يمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظام يتحكم بالفرامل على السرعات العالية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وتعمل هذه السيارة بمحرك توربيني خاص بـ 5 أسطوانات، بعزم 400 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 4 ثوان ونصف الثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 280 كلم/ساعة.

youtube/ YOUCAR

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري بسعر يتراوح ما بين 63 و75 ألف دولار.

المصدر: فيستي