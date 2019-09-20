"كيا" تغزو الشرق الأوسط بسيارة أنيقة واقتصادية

كشفت "كيا" مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات Pegas العائلية المميزة الذي يتوقع أن تصبح من أكثر السيارات مبيعا في أسواق الشرق الأوسط.

وتأتي Pegas الجديدة بهيكل انسيابي وأنيق شبيه بهياكل سيارات Rio الجديدة، طوله 4300 ملم، وعرضه 1700 ملم وارتفاعه 1460 ملم، مزود بعجلات بمقاس 14 إنشا، وصندوق خلفي بسعة 475 ليترا.

كما حصلت هذه السيارة على قمرة مميزة مزودة بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها نظام مولتيميديا حديث مزود بشاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، قادرة على العمل مع أجهزة "أندرويد" و iOS .

وزودت بمقود رياضي عليه أزرار للتحكم بمعظم تقنياتها، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لاستشعار المسافات، وفتحة في السقف لإعطاء الركاب شعورا بالراحة أثناء الرحلات، إضافة إلى 4 وسائد هوائية.

youtube/Alam Al Sayarat

كما أتت بمحرك بـ 4 أسطوانات بعزم 75 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 5 مراحل، ونظام التحكم في الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة، ونظام خاص للسير على المنحدرات.

المصدر: وكالات