سيارة خارقة تسجل سرعة غير مسبوقة في التاريخ (فيديو)

تمكنت سيارة "بوغاتي" بنسختها الأخيرة والمعدلة، "تشيرون"، من تحقيق سرعة غير مسبوقة في تاريخ صناعة السيارات، حيث تخطت الـ 489 كم/سا.

وتمكنت السيارة الخارقة من الوصول إلى تلك السرعة على حلبة اختبارية لشركة "فولكس فاغن" في ألمانيا، في حين تبنى برنامج "توب جير" الشهير تغطية الحدث بالكامل.

وتم تكليف الشركة الإيطالية، Dallara Automobili، بتصميم وإنشاء هيكل "تشيرون"، ومجموعتها الإيروديناميكية، في حين صنعت شركة "ميشلان" مجموعة إطارات خاصة، Pilot Cup 2، يمكنها الدوران 4،100 مرة في الدقيقة.

كما ذكر برنامج "توب جير" أن محرك السيارة قد استخدم لأول مرة في هذه التجربة التاريخية، حيث تبلغ سعته 8.0 لتر، وفيه 16 أسطوانة، W16، بينما أكد رئيس شركة "بوغاتي"، ستيفان وينكلمان، أنه لم تصل أي سيارة منافسة في العالم إلى هذه السرعة من قبل.

الجدير بالذكر أن الشركة الإيطالية العريقة لم تعلن بعد، فيما إذا كانت تنوي تصنيع هذه السيارة المعدلة وبيعها على نطاق واسع.

المصدر: Fox News