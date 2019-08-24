 
مباشر
عاجل
مراسلنا: وصول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى قاعة المحكمة

سيارات "لادا" تتمتع بشعبية واسعة خارج روسيا

عالم السيارات

سيارات
Sputnik Vitaly Belousov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/magu

أفادت وكالة "أوتوستات" الروسية بأن البلاد قامت في النصف الأول من العام الجاري بتصدير 19.5 ألف سيارة إلى بلدان أخرى عدا الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ويزيد هذا المعدل بنسبة 37 % عما هو عليه في الفترة نفسها لعام 2018.

إقرأ المزيد
"لادا" تطرح نسخا معدلة من Xray رباعية الدفع الشهيرة

وتعود حصة الأسد (نحو 70%) من هذا العدد إلى 4 بلدان  وهي أوزبكستان التي استوردت 6 آلاف سيارة روسية الصنع  وتشيكيا (4 آلاف سيارة) ولاتفيا (3 آلاف سيارة) وأذربيجان (2.1 ألف سيارة).

وهناك بلدان أخرى تستورد كميات أقل من السيارات الروسية من بينها سلوفاكيا التي اشترت في روسيا 851 سيارة وأوكرانيا التي استوردت 787 سيارة رغم علاقاتها السيئة بروسيا وصربيا الصديقة (688 سيارة) والمجر (626 سيارة) وبلغاريا ( 355 سيارة) ومنغوليا (302 سيارة). وتشكل سيارات "لادا" غالبية تلك السيارات المصدرة إلى خارج روسيا.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟