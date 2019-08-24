سيارات "لادا" تتمتع بشعبية واسعة خارج روسيا

أفادت وكالة "أوتوستات" الروسية بأن البلاد قامت في النصف الأول من العام الجاري بتصدير 19.5 ألف سيارة إلى بلدان أخرى عدا الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ويزيد هذا المعدل بنسبة 37 % عما هو عليه في الفترة نفسها لعام 2018.

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وتعود حصة الأسد (نحو 70%) من هذا العدد إلى 4 بلدان وهي أوزبكستان التي استوردت 6 آلاف سيارة روسية الصنع وتشيكيا (4 آلاف سيارة) ولاتفيا (3 آلاف سيارة) وأذربيجان (2.1 ألف سيارة).

وهناك بلدان أخرى تستورد كميات أقل من السيارات الروسية من بينها سلوفاكيا التي اشترت في روسيا 851 سيارة وأوكرانيا التي استوردت 787 سيارة رغم علاقاتها السيئة بروسيا وصربيا الصديقة (688 سيارة) والمجر (626 سيارة) وبلغاريا ( 355 سيارة) ومنغوليا (302 سيارة). وتشكل سيارات "لادا" غالبية تلك السيارات المصدرة إلى خارج روسيا.

المصدر: فيستي. رو