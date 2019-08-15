"مرسيدس" تسحب نحو ألف سيارة من السوق الروسية

أعلنت شركة "مرسيدس" عن نيتها سحب 944 سيارة من الأسواق الروسية بعد اكتشاف مشكلات تقنية فيها.

وأوضحت الشركة أن عملية السحب ستشمل بعض سيارات Mercedes-Benz Х-Class التي طرحت في روسيا خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل 2018.

وأشارت إلى أن الخبراء اكتشفوا في تلك السيارات عيوبا تتعلق بعمل أنظمة التحكم الإلكترونية ESP، ما قد تؤدي إلى زيادة خطر انزلاق السيارات على الطرقات في حال تم تحميلها بأوزان زائدة.

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وكان بعض مالكي سيارات Х-Class في روسيا قد اشتكوا مؤخرا من أن أنظمة ESP في مركباتهم تعمل بشكل سيء أحيانا، وفي بعض الأحيان لا تعمل أبدا، وتظهر لوحات القيادة في المركبات رسائل تحذير لم يجدوا مثلها في كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

ومن جانبها أكدت "مرسيدس" أنها ستتواصل مع مالكي السيارات المتضررة من هذه المشكلات في روسيا، ليحضروا إلى مراكزها المعتمدة لإصلاح تلك المشكلات مجانا.

كما حثت أصحاب سيارات Х-Class على أراضي الاتحاد الروسي إلى مراجعة موقعها المعتمد على الإنترنت للتأكد مما إذا كانت سياراتهم من بين دفعات المركبات التي تعاني من تلك الأعطال.

المصدر: فيستي