تعرف على تحفة الدفع الرباعي الجديدة من "كيا"

استعرضت شركة "كيا" مؤخرا سيارة Seltos الكروس أوفر الجديدة التي ينتظر أن تصبح من أكثر السيارات العائلية رواجا في الأسواق.

وأتت هذه المركبة بهيكل أنيق يميزه الشكل الغريب للمصابيح الأمامية، والتي يدخل في تركيبها اللونين البرتقالي والأبيض، ومصابيح الضباب الموضوعة بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، إضافة إلى ألوان السقف من الخارج والتي ستتميز عن اللون الأساسي للسيارة، لتعطي لمسة من الأناقة والعصرية.

vesti.ru

ويبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و37 سنتيمترا، والمسافة بين محوري عجلاتها 263 سنتيمترا، أما سعة صندوق أمتعتها الخلفي فتبلغ 498 لترا.

وحصلت هذه المركبة على قمرة أنيقة مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة فيها شاشتان، واحدة في المنتصف بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى بمقاس 8 بوصات أمام السائق، إضافة إلى نظام مولتيميديا متطور يعمل مع أجهزة "أندرويد" و"آبل"، ونظام صوتيات Bose مزود بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء.

vesti.ru

ومن المفترض أن تطرح بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 و2.0 لترا، ومحرك GDI بسعة 1.6 لتر وعزم 177 حصانا، بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، لتزيد من تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 8 ثوان.

المصدر: فيستي