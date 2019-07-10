تعرف على أحدث النماذج من شاحنات "غازيل" الشهيرة

استعرضت شركة "غاز" الروسية نماذج جديدة من شاحنات "غازيل" التي تصنف كواحدة من أشهر الشاحنات متوسطة الحجم في العالم.

ومن أكثر ما لفت انتباه عشاق هذا النوع من السيارات هو التغير الكبير الذي طال تصميمها الخارجي، حيث أتت النماذج الجديدة منها بتصميم عصري، يميزه الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، وممتصات الصدمات القوية والبارزة.

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وستطرح "غازيل" الجديدة بعدة نماذج، طول هياكلها 6 أمتار و27 سنتيمترا، مزودة بمقصورات مختلفة تتسع لراكبين أو 5 ركاب، مجهزة بأحدث أنظمة التكييف، وأنظمة لتدفئة المقاعد، ونظام مولتيميديا متطور.

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كما ستأتي هذه الشاحنات بخزاني وقود يتسعان لـ 200 لتر، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وميزات للتحكم بدوران العجلات على الطرق الوعرة، وجهاز خاص مزود بكابل متين لانتشالها من الحفر العميقة أو الثلوج والأوحال.

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وستعمل بمحركات ديزل YMZ-534-43 بعزم 150 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية و أوتوماتيكية بخمسة مراحل، وستتميز بقدرة عالية على اجتياز الطرق الوعرة بفضل عجلاتها الكبيرة وأنظمة التعليق الخاصة المزودة بها.

المصدر: فيستي