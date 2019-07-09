JAC الصينية تغزو آسيا وإفريقيا بـ"بيك آب" مميزة!

حققت شركة JAC الصينية شعبية واسعة مؤخرا من خلال سيارات T6 التي أصبحت من أكثر مركبات الـ "بيك آب" مبيعا في أسواق آسيا وإفريقيا.

ومن أبرز ما يميز هذه السيارات هو هيكلها الأنيق المزود بقمرة قيادة واسعة، وصندوق خلفي كبير، وعجلات بمقاس 18 و20 إنشا.

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كما جاءت T6 بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، ومقود مميز مكسو بالجلد ومزود بأزرار للتحكم بمعظم تقنياتها، ولوحة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس في منتصفها، تعمل مع نظام مولتميديا متطور يتعامل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

وطرحت هذه المركبة بعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل، ونوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 لترا، وعزم 177 حصانا، ومحركات ديزيل بعزم 126 حصانا، تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي.

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ويبلغ سعر النسخة العاملة بالبنزين من هذه المركبة نحو 22 ألف دولار، فيما تباع النسخ العاملة بالديزل بنحو 18 ألف دولار فقط.

المصدر: فيستي