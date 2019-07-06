تعرف على "ملكة الطرق الوعرة" الجديدة من "لاند روفر"

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات للنموذج الجديد من سيارات Defender التي ستطرحها "لاند روفر" قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن هذه السيارة ستكون أكبر من سيارات Defender الحالية، وستزود بهيكل طوله أكثر من 5 أمتار، وقمرة كبيرة تتسع لـ 8 ركاب.

ومن المفترض أن تطلق هذه السيارة بـ 4 نماذج، ستزود جميعها بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم بالقيادة والسرعة، وأنظمة تتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة أمان تعدل حركة السير أو تفعل منظومة الفرملة أوتوماتيكيا عند الاقتراب من الأجسام الأخرى بصورة خطيرة.

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كما ستعمل هذه السيارات بكفاءة في أصعب الظروف المناخية، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين +50 و-40 درجة مئوية.

ومن غير المعروف بعد ما نوع المحركات التي ستزود بها هذه السيارات، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستزود بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات بعزم 350 و460 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 320 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي

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