"بيجو" تذهل عشاقها بسيارة غاية في الأناقة والتطور

تستعد شركة "بيجو" الفرنسية لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة، ستصبح واحدة من أكثر السيارات تميزا وتطورا في الأسواق.

ومن أبرز ما يميز هذه السيارة هو هيكلها الأنيق الذي جاء بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، المزود بمصابيح LED غريبة المظهر، ومصابيح ضد الضباب موضوعة بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، وماصات صدمات تتداخل مع الهيكل بصورة متناغمة ومميزة.

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كما أتت هذه المركبة بقمرة واسعة تتسع لخمسة ركاب، فيها واجهة قيادة غاية في التطور، مثبت عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق تتغير صورها وفقا لوضعية القيادة، ويمكن التحكم بأشكال العدادات والمعلومات التي تظهر عليها، وشاشة أخرى كبيرة في المنتصف.

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وزودت هذه السيارة بأحدث أنظمة التحكم الأوتوماتيكي بالقيادة، ونظام Stop & Go، بالإضافة إلى أنظمة تنقية للهواء الموجود في قمرة القيادة.

وسيطرح منها عدة نماذج مزودة بمحركات بنزين بسعة 1.2 و1.5 لتر وعزم 100 و135 و 155 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 1.5 لتر وعزم 100 و130 حصانا.

المصدر: إزفيستيا