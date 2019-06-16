"أستون مارتن" تطلق سيارة كروس غاية في الأناقة

تختبر شركة "أستون مارتن" البريطانية سيارة DBX الجديدة، التي ستصبح واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر فخامة وأناقة.

ومن أبرز ما يميز هذه السيارة، هو هيكلها الانسيابي والأنيق، والذي يعطيها طابعا رياضيا، ويعكس روح سيارات "أستون مارن" الفارهة بنفس الوقت.

كما تتجلى روح الفخامة في هذه السيارة من خلال قمرتها المريحة، المزودة بمقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وواجهة قيادة يتداخل فيها الجلد مع الكروم مع أحدث الأنظمة الإلكترونية، والشاشات التي تعمل باللمس.

وبنيت هذه السيارة على منصة معدلة من سيارات Lagonda، وزودت بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام تعليق وفرملة رياضي، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنش، ومحرك بعزم 500 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.

المصدر: لايف. رو