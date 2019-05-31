مصنع "مرسيدس" الروسي يستعد لإطلاق أولى سياراته

أعلن القائمون على مصنع "مرسيدس" الذي افتتح مؤخرا في روسيا أن المصنع مستعد لإطلاق سيارات الفئة E قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه سينتج قريبا سيارات Е 200 و Е 200 4MATIC و Е 220 d 4Matic، جميعها مزودة بعلب سرعة أتوماتيكية بـ 9 مراحل، ومحركات بنزين مختلفة السعة، بعزم 194 و197 حصانا.

وأشار القائمون على المصنع إلى أن نماذج مطابقة للسيارات التي ستصنع في روسيا خضعت سابقا لاختبارات الأمان والمتانة في ألمانيا.

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كما أوضحوا أن خطط العمل المستقبلية تتضمن إنتاج سيارات "مرسيدس" من فئات أخرى، كـ GLE و GLC وGLS الرباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة.

ويذكر أن مصنع "مرسيدس" الروسي افتتح في أبريل الفائت، وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حفل تدشينه، برفقة عدد من المسؤولين في "مرسيدس" الذين أكدوا أن طاقة المعمل الإنتاجية ستصل إلى 25 ألف سيارة في السنة.

المصدر: فيستي