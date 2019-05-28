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روسيا.. إعادة إحياء مشروع "ماروسيا" للسيارات الخارقة

عالم السيارات

روسيا.. إعادة إحياء مشروع
You-Tube: Serega5RUS
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أعلن خبراء من جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية عن نيتهم صناعة سيارة كهربائية استنادا إلى هيكل السيارة الرياضية الخارقة، محلية الصنع، "ماروسيا".

وينفذ المشروع الجديد بالتعاون مع مكتب التصميم في نوفوسيبيرسك، "سبيكتر"، حيث أيد وزير الصناعة والتجارة في منطقة نوفوسيبيرسك، المشروع التقني المشترك. 

وتهدف الاتفاقية المشتركة بين الجامعة ومركز "سبيكتر" إلى إعادة إحياء "ماروسيا"، التي من المقرر توقيعها اليوم، 27 مايو الجاري، بينما تنتج أولى السيارات الكهربائية الخارقة في غضون سنة ونصف السنة.

كما ينص المشروع التقني على التخلص من "محرك الاحتراق" التقليدي في سيارات "ماروسيا"، لصالح محرك كهربائي قوي، وموفر للطاقة، التي تولد بدورها من بطاريات "الليثيوم أيون".

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وأكد مصدر رسمي في "جامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية"، أن الأخيرة تمتلك التقنية والخبرة الكافيتين لتحقيق اختراق تقني جديد، وتشكيل منصة لتطوير السيارات الكهربائية المصنعة محليا، ذات المواصفات التقنية العالية.

وكان مشروع "ماروسيا" لصناعة السيارات الخارقة قد أفلس عام 2014، بعد سبع سنوات من تأسيسه على يد، نيقولاي فومينكو، المشروع الذي يعد الأول من نوعه في روسيا.

المصدر: Sputnik News

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