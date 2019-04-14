"رينو" تقتحم عالم السيارات الكهربائية بمركبة مميزة

كشفت شركة "رينو" الفرنسية عن سيارة كروس أوفر كهربائية مميزة، ستطرحها في الأسواق أواخر العام الجاري.

وخلال العرض التقديمي لهذه السيارة، أكد المتحدثون باسم "رينو" أن شركتهم طورت هذه المركبة بالتعاون مع شركتي "نيسان" و"Dongfeng" لتكون بديلا كهربائيا لسيارات "Kaptur" الشهيرة، بعد أن لاحظت الإقبال الواسع على هذه المركبات في السنوات الأخيرة.

وستطرح هذه السيارة بهيكل هاتشباك أنيق، ومصابيح LED، وسقف بانورامي مزود بتقنيات خاصة قادرة على تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وصندوق خلفي بسعة 490 لترا تقريبا.

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وستزود بمحرك كهربائي صامت بعزم 150 حصانا، قادر على الوصل بها إلى سرعة 220 كلم/ ساعة، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 275 كلم بالشحنة الواحدة، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، ونظام أمان إلكتروني يقيس المسافات بينها وبين المركبات الأخرى لمنع الحوادث على الطرقات.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة أواخر العام الجاري في أوروبا والصين، بسعر يبدأ من 22 ألف دولار.

المصدر: فيستي