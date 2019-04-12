روسيا تطلق سيارة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة

استعرضت شركة "SkyWay" الروسية مؤخرا نموذجها الأحدث من السيارات الصغيرة التي طورت خصيصا للمقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت هذه المركبة بهيكل أنيق، له باب خلفي كبير مزود بجسر معدني متحرك يساعد المقعد على دخول السيارة وهو على كرسيه المتحرك، بالإضافة إلى بابين جانبيين يفتحان إلى الخلف لتسهيل الصعود إلى السيارة والخروج منها لمن يعانون من صعوبة الحركة.

http://sky-way.org

ولم تخل هذه المركبة من أحدث التقنيات، فأتت بكاميرات تظهر محيطها بالكامل، ونظام مولتيميديا متطور، وشاشة LED تعمل باللمس للتحكم بمعظم خصائصها، بالإضافة إلى مفتاح لاسلكي يمكن المستخدم من تشغيل السيارة، وفتح وإغلاق أبوابها وتحريك الجسر الخلفي عن بعد.

وزودت المركبة بمحرك كهربائي، يمكنها من حمل 350 كلغ، والوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة، وبطاريات تكفيها لقطع 175 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

المصدر: فيستي